Lo denunció por violencia, fue a visitarlo y terminó detenida

-

Ella misma lo denunció por agresión y violencia, pero iba a visitarlo a la cárcel.

OTRAS NOTICIAS: Salió a correr y su cuerpo fue localizado dentro de una bolsa en Villa Canales

Una mujer fue recapturada en el momento en que pretendía ingresar como visita a un centro carcelario en Escuintla, donde se encuentra detenido su conviviente, a quien ella misma denunció el pasado fin de semana.

Sindy López, de 30 años, fue detenida en el puesto de control y registro instalado por agentes de la comisaría de Escuintla en el ingreso a los centros carcelarios Renovación I y Granja Canadá.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), la mujer es requerida por un juzgado de Santa Lucía Cotzumalguapa por el delito de encubrimiento propio y ya había sido capturada en 2020 junto a un hombre, cuando presuntamente portaban una pistola ilegal.

(Foto: PNC)

Byron "N", de 36 años, fue capturado el pasado 28 de febrero en la aldea Ceiba Amelia, La Gomera, Escuintla, cuando ella lo denunció por los delitos de agresión y violencia contra la mujer.