Lo denunció por violencia, fue a visitarlo y terminó detenida

Ella misma lo denunció por agresión y violencia, pero iba a visitarlo a la cárcel.
Una mujer fue recapturada en el momento en que pretendía ingresar como visita a un centro carcelario en Escuintla, donde se encuentra detenido su conviviente, a quien ella misma denunció el pasado fin de semana.
Sindy López, de 30 años, fue detenida en el puesto de control y registro instalado por agentes de la comisaría de Escuintla en el ingreso a los centros carcelarios Renovación I y Granja Canadá.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), la mujer es requerida por un juzgado de Santa Lucía Cotzumalguapa por el delito de encubrimiento propio y ya había sido capturada en 2020 junto a un hombre, cuando presuntamente portaban una pistola ilegal.
Byron "N", de 36 años, fue capturado el pasado 28 de febrero en la aldea Ceiba Amelia, La Gomera, Escuintla, cuando ella lo denunció por los delitos de agresión y violencia contra la mujer.