Elección CC: presentan amparo para garantizar elección

Congresista presenta acción de amparo para garantizar la sesión plenaria en la que se espera elegir a los magistrados titular y suplente de la CC.

Una acción de amparo contra el Congreso de la República para garantizar la elección de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) fue admitida para su trámite por el máximo órgano en materia constitucional.

Esta acción fue interpuesta por el diputado Carlos Enrique López Girón, integrante del partido Valor, quien solicita la presencia de la Junta Directiva y que la sesión programada sea ininterrumpida, por lo que afirma sea declarada permanente.

Según el congresista, esto como consecuencia de los actos sucedidos el pasado martes 3 de marzo, en la que, pese a que se había contemplado en el orden del día la elección de los magistrados del TSE, esta no se dio por falta de cuórum en Junta Directiva.

La falta de cuórum en la Junta Directiva impidió que se procediera a la elección de magistrados de la CC en el Congreso el último martes. (Foto: Estuardo Pareces/Colaborador)

Hechos

El pasado martes 3 de marzo, el pleno del Congreso de la República fue convocado para la realización de la sesión plenaria en la que se contemplaba la aprobación del orden del día que se incluía la elección del magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), período 2026-2031.

Tras casi 35 minutos de espera y tres llamados a integrar la Junta Directiva, el presidente del Congreso de la República, Luis Contreras decidió cancelar la sesión plenaria por falta de cuórum en Junta Directiva.

Durante los llamados realizados por Contreras, se notó la presencia en el hemiciclo parlamentario de congresistas de los distintos partidos políticos allí representados, así como de dos vicepresidentes y un solo secretario.

Al final, al cancelar la sesión plenaria el presidente del Legislativo recordó a los diputados que la próxima sesión estaba convocada para mañana jueves 5 de marzo a partir de las 10:00 horas.