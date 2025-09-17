Declaran patrimonio cultural intangible al Convite Ángel Pérez Quiroa

-

Cartera de Cultura y Deportes emitirá medidas para protección y conservación de la actividad.

OTRAS NOTAS: Más de 50 ventanas dañadas en el Palacio Nacional tras protesta del STEG

El Internacional Convite Navideño "Ángel Pérez Quiroa", del municipio de Totonicapán, fue declarado como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación por el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) mediante el Acuerdo Ministerial 808-2025.

El Acuerdo señala que dicha manifestación constituye una tradición de expresión y organización social y cultural que a la vez hace una representación de la memoria histórica de la sociedad guatemalteca.

En los considerandos del documento se precisa que para que el convite fuese declarado como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación se emitió una opinión Técnica en febrero de 2025 por parte del encargado de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del MCD.

El Ministerio de Cultura y Deportes consideró que la actividad es una expresión social y cultural del pueblo de Totonicapán. (Foto: Facebook Internacional Convite Navideño Ángel Pérez Quiroa / Soy502)

Asimismo, se emitió un dictamen técnico de procedencia por parte de la Dirección Técnica del Instituto de Antropología e Historia y un dictamen jurídico elaborado en mayo de 2025, los cuales determinaron que era procedente hacer la declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible de la Nación.

El Acuerdo instruye al Departamento de Registro de Bienes Culturales y Coloniales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del MCD para que lleve a cabo la inscripción correspondiente.

El Ministerio de Cultura y Deportes creará mecanismo para la conservación de la actividad. (Foto: Facebook Internacional Convite Navideño Ángel Pérez Quiroa / Soy502)

Asimismo, ordena a la referida Dirección a que, por medio de sus direcciones y departamentos técnicos, competentes, dicten las medidas de protección, defensa, investigación y conservación que requiera el convite.

El documento precisa que la declaratoria como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación del convite no representa ninguna responsabilidad financiera para la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del MCD.