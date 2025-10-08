McDía Feliz: 25 años de convertir miles de Big Mac en sonrisas

-

El 8 de octubre se llevó a cabo el McDía Feliz por los Niños en los 119 restaurantes de McDonald's en todo el país, celebración que este 2025 cumple 25 años de realizarse en Guatemala.

El primer cliente en realizar una compra fue Banco Industrial, adquiriendo 40 mil Big Mac para sumarse a esta noble causa.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Esta jornada, a la que Soy502 se sumó apoyando en el restaurante ubicado en Vista Hermosa, tiene como objetivo beneficiar a miles de niños y sus familias, ya que el 100% de la venta de Big Mac de este día, será entregado a cuatro instituciones que trabajan para apoyar a quienes más lo necesitan.

“ El McDía Feliz es la iniciativa más importante para McDonald's y este año es de gran celebración, ya que se cumplen 25 años de esta noble iniciativa. Cada Big Mac que se compra hoy es una ayuda directa para quienes más lo necesitan. ” Alvaro Cofiño , presidente de McDonald's Mesoamérica.

La jornada de este día inició con la venta del primer Big Mac en el restaurante McDonald's No. 100 en Ciudad de Guatemala, donde estuvieron presentes Alvaro Cofiño, presidente de McDonald's Mesoamérica; y Rodrigo Cofiño, managing director de McDonald's Guatemala, acompañados por Ronald McDonald.

Durante todo el día, los restaurantes McDonald's del país se llenarán de actividades, sorpresas y se contará con la visita de personalidades e invitados especiales.

En Vista Hermosa, Soy502 estará apoyando con la presencia de Yessie, Adrián Alburez, Flaminia, Javier Garistú, José Antonio Corado, Gustavo Velásquez, Paola Chuc y Simplemente Rosita, entre otros.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Los fondos recaudados en esta edición del McDía Feliz serán entregados a:

Fundación Infantil Ronald McDonald: para continuar con el mantenimiento y operación de las cuatro Casas Ronald McDonald, que albergan a familias que tienen algún hijo enfermo para que puedan seguir su tratamiento médico en un lugar seguro y cerca del hospital.

para continuar con el mantenimiento y operación de las cuatro Casas Ronald McDonald, que albergan a familias que tienen algún hijo enfermo para que puedan seguir su tratamiento médico en un lugar seguro y cerca del hospital. Fundación Aldo Castañeda: para la realización de procedimientos cardíacos en pacientes con enfermedad cardiovascular congénita. Asimismo, para adquirir equipo de diagnóstico de cardiopatías congénitas por medio de ultrasonografía estructural.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Puente: para financiar la cobertura del programa Centros Nútreme en San José Poaquil, Chimaltenango. El objetivo de estos centros es combatir la desnutrición infantil y promover el desarrollo integral de la primera infancia.

para financiar la cobertura del programa Centros Nútreme en San José Poaquil, Chimaltenango. El objetivo de estos centros es combatir la desnutrición infantil y promover el desarrollo integral de la primera infancia. TECHO: los fondos se destinarán a la construcción de 65 viviendas progresivas y 65 sistemas de captación de agua de lluvia en distintas comunidades del país.

“ Los invitamos a que se acerquen este día a su McDonald's más cercano y nos ayuden a convertir muchos Big Mac en sonrisas. ” Alvaro Cofiño , presidente de McDonald's Mesoamérica.

Vales de Big Mac

Para los interesados en contribuir, los vales de Big Mac y McMenú de Big Mac pueden ser adquiridos hasta hoy 8 de octubre. Estos vales podrán ser canjeados del 9 de octubre al 31 de diciembre de 2025 en cualquiera de los restaurantes McDonald's a nivel nacional.

Para más información sobre el McDía Feliz, se invita a visitar www.mcdonalds.com.gt o a seguir las redes sociales: Facebook www.facebook.com/Mcdonalds.Guatemala e Instagram como @McGuate.