McDonald’s se expande por Chimaltenango

-

McDonald's ha celebrado la inauguración de su restaurante número 119 en Guatemala, siendo el cuarto en Chimaltenango, el cual está ubicado en la Carretera CA-1, kilómetro 56.8, diagonal 1, 7-131, zona 8, Aldea Buena Vista.

Con esta apertura, McDonald's ha representado 40 nuevas oportunidades laborales para personas que viven en el sector, sumándolos a los más de 5 mil 500 colaboradores que forman parte de su equipo de trabajo en el país.

McDonald's Chimaltenango, trae consigo múltiples innovaciones, como: kioscos digitales para toma de órdenes, Automac, juegos interactivos para los más chicos en el área de McDonalandia y una plaza exterior.

“ Esta apertura representa nuestro compromiso continuo con la comunidad, no solo al acercar la experiencia McDonald’s, sino también en generar nuevas oportunidades de empleo ” Cecilia Búcaro , gerente de mercadeo de McDonald’s Guatemala.

Esta nueva sucursal ha implementado estrategias sostenibles, continuando con el compromiso de la marca de velar por el cuidado del medio ambiente.

Este local cuenta con mobiliario hecho con materiales reciclados, chorros ahorradores de agua, planta de tratamiento, calentador de agua ecológico, basureros para separación de desechos, entre otras iniciativas a favor del planeta.

(Fotografía cortesía: McDonald's)

Además, en línea con su compromiso con la comunidad, durante el evento de inauguración, McDonald's realizó la entrega de un donativo de Q20 mil en especie a los Bomberos Voluntarios de Chimaltenango.

McDonald's Chimaltenango atenderá de lunes a sábado desde las 5:30 a.m. y los domingos a partir de las 6:00 a.m. El horario de cierre será de domingo a miércoles a las 10:00 p.m., y de jueves a sábado a las 11:00 p.m.

Los chimaltecos podrán solicitar su menú favorito a domicilio a través de McDelivery o la App de McDonald's.