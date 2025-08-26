McDonald's lanza "MiMcDonald's", su nuevo programa de lealtad

McDonald's anunció el lanzamiento de "MiMcDonald's", su programa de lealtad diseñado para agradecer y recompensar a sus invitados, quienes ya pueden disfrutar de una experiencia mejorada, acumulando puntos y canjeando recompensas a través de la App de McDonald's.
Beneficios clave de "Mi McDonald's":
- Acumula diez puntos por cada Q1 gastado: se pueden acumular diez puntos por cada Q1 gastado. Al realizar compras, los invitados pueden escanear su código QR de lealtad o dictar el código alfanumérico en mostrador, pantallas digitales, o Automac. También se pueden acumular puntos por medio de McDelivery. No aplica compras realizadas por canales de terceros, Whatsapp y Call Center.
- Premios en la primera compra: los nuevos usuarios de la App de McDonald's podrán encontrar sorpresas de bienvenida.
- Catálogo dinámico: el programa ofrece un catálogo dinámico de recompensas que se actualiza constantemente, permitiendo a los invitados canjear sus puntos por productos McDonald's de su elección y muchas sopresas más.
- Validez de los puntos: los puntos acumulados tendrán una validez de 365 días desde su acumulación y se verán reflejados en la cuenta del invitado en un lapso de 24 horas.
La App de McDonald's está disponible en Google Play Store y App Store o aquí.
Para más información sobre "MiMcDonald's" y cómo unirse al programa, puedes visitar las redes sociales de McDonald's.