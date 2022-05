¿La hakearon?, presentadora habla de los mensajes enviados a Mario Escobar

La presentadora Azucena Uresti respondió a las acusaciones del padre de Debanhi, por haber filtrado la necropsia y dijo que investiga quién se tomó la atribución de enviar mensajes de WhatsApp sin su consentimiento.

El papá de Debanhi Escobar acusó a Azucena Uresti de filtrar la segunda necropsia de su hija en el noticiero de Milenio Televisión, además afirmó que ella le envió una serie de mensajes por equivocación, que en realidad iban dirigidos al personal de la fiscalía y que luego borró.

Ante esto, la presentadora Azucena Uresti expresó en redes que investiga quién se tomó la atribución de enviar esos mensajes a Mario Escobar, pues no fue ella.

Uresti dijo que ella sólo informó acerca del reportaje de El País escrito por Elena Reyna, donde se describió el documento de la segunda necropsia hecha de manera privada por Mario, que luego entregó a la fiscalía.

La comunicadora escribió en su cuenta de Twitter:

"Aquí dos respuestas a preguntas que me han hecho: Primero, evidentemente yo no escribí el mensaje que se me atribuye. Estamos investigando lo sucedido, pues estaba a punto de entrar al aire, mi último mensaje fue a las 21:30 y alguien se tomó una atribución sin mi consentimiento 1/2".

"Segundo: a mí no me filtraron ningún documento, yo reporté lo que El País reveló en su portal. Las campañas para hacer daño cada vez son más frecuentes, pero no tengo porque esconder absolutamente nada y los hechos hablan por sí mismos. Gracias por su apoyo 2/2".

Estos son los supuestos mensajes que envió a Mario Escobar: