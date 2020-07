Efectos a largo plazo del Covid-19 alarman a médico especialista

Un alarmante estudio realizado en Italia indicó, recientemente, que casi el 90 por ciento de pacientes que se recuperaron de coronavirus sintieron síntomas dos meses después de que se les detectó el virus.

Las personas que se recuperaron de la enfermedad inicial han experimentado una amplia gama de síntomas persistentes: dificultad para respirar, debilidad, "niebla cerebral", fatiga y depresión.





"La enfermedad es más que la infección inicial y para controlarla, necesitábamos aprender sobre ella", dijo el doctor Zijian Chen, director médico del Centro de Atención Post-Covid, de Mount Sinai, uno de los primeros lugares dedicado al tratamiento de personas que informan efectos de coronavirus a largo plazo.

Desde su apertura en mayo, el centro ha atendido a 300 pacientes que fueron positivos o supuestamente positivos, y que continuaron experimentando angustia.

El medio especializado, Intelligencer, habló con el doctor Chen acerca de la amplia gama de síntomas que se observan, el costo psicológico de las secuelas de Covid-19 y su temor de que algunos pacientes nunca se recuperen.

"Todos los que vemos tienen síntomas. Debido a eso, no puedo decirle qué porcentaje de personas infectadas tendrá síntomas y qué porcentaje no, ellos no son solo pacientes que habían sido hospitalizados, son pacientes que se enfermaron y estaban en casa, pero continúan teniendo síntomas que son implacables", señaló el especialista.

Los países afectados por la pandemia en Europa han comenzado a ofrecer servicios de rehabilitación a los sobrevivientes de Covid-19, pero la comunidad médica aún sabe muy poco de cómo el cuerpo se recupera de los ataques del virus en los pulmones, tracto gastrointestinal, corazón, riñones, hígado, cerebro y sistema nervioso.

"La recuperación será un proceso muy largo para muchos. Hemos estado viendo pacientes durante dos meses y estamos en las primeras etapas de aprendizaje, exactamente investigamos qué tipos de síntomas tendrán los pacientes con Covid a largo plazo, cuantos más pacientes vemos, más tipos de síntomas estamos descubriendo", determinó.

El investigador afirma que está analizando al 20 o 30 por ciento de pacientes que fueron hospitalizados.

Solo el 30 por ciento de los pacientes que están siendo analizados fueron intubados. (Foto: AFP)

El más destacado de los síntomas asegura que es la falta de aliento. "Yo diría que del 60 al 70 por ciento de nuestros pacientes tiene dificultad para respirar de una forma u otra. Luego hay dolor y molestias en el pecho, y síntomas neurológicos, como fatiga, debilidad, falta de concentración y mala memoria", expresó.

Por otra parte, también ocurren una gran cantidad de enfermedades psiquiátricas. Según Chen, entre el 25 y el 35 por ciento de los pacientes padecen ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático o algo similar.

"Cuántos más síntomas residuales post-Covid tenga, más probabilidades tendrá de tener algunos efectos psiquiátricos", aseguró.

El investigador recalcó: "Realmente no puedo pensar en otra enfermedad que sea tan traumática. Tiene parecido con algunas enfermedades autoinmunes, pero una cosa que destaca es el síndrome post-UCI -Unidad de cuidados intensivos-".

"Están en la UCI durante mucho tiempo, a partir de ahí, son dados de alta, después de que mejoran y tienen síntomas residuales durante mucho tiempo, debido al desacondicionamiento o posibles súper infecciones que suceden en la UCI", expresó.

El doctor aseguró que lo que más le preocupa es lo poco que se sabe sobre los síntomas y la expectativa de cuánto tiempo durarán.

También reveló que no ha podido determinar un tiempo de recuperación promedio. "Cuantas más personas se enfermen y se recuperen de la enfermedad inicial, más personas comenzarán a desarrollar estos síntomas secundarios. Ni siquiera sabemos cuándo vamos a alcanzar ese pico de pacientes crónicos. Al observar los datos, parte del daño puede ser permanente", especificó.

"Creo que muchos de los síntomas pulmonares serán muy duraderos. Muchos pacientes tendrán dificultad para respirar durante meses, años o el resto de sus vidas", advirtió.

