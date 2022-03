Medio internacional destaca las coloridas formas de transportarse por Guatemala

La famosa editorial de libros de viajes del mundo "Lonely Planet" publicó un especial acerca de las coloridas e inusuales formas de transportarse de los guatemaltecos.

Según el medio, los viajeros disfrutan la experiencia de trasladarse en los coloridos buses, los tuc tuc o las lanchas, que ofrecen una opción para trasladarse a los diferentes sitios turísticos del país.

"Lo llevará a su destino, pero prepárese para largos días de viaje, caminos llenos de baches y algunas molestias", explican.

"Su mapa puede mostrar una distancia corta, pero con carreteras sinuosas y mal mantenidas, tráfico lento y cierres de carreteras frecuentes, casi siempre se tarda más en llegar de lo que piensa. Aún así, hay opciones para exploradores de todos los presupuestos, y en un país tan colorido, el viaje es parte de la experiencia", asegura.

Estos son los medios de transporte que mencionan:

Buses

Existen los buses de primera clase también llamados Pullman, los buses extraurbanos, que son buses de segunda mano que fueron escolares en Estados Unidos. Los primeros se reservan y recorren distancias sin hacer paradas, se dirigen a Quetzaltenango, Flores, Petén (Tikal), Panajachel (Lago de Atitlán), y conectan otros destinos de playa o fronterizos rumbo a Honduras, México, El Salvador y Belice.

"Cuestan el doble de los demás pero son más rápidos, más seguros y más cómodos", afirman.

Luego existen los extra urbanos que cubren todas las ciudades de Guatemala. Se trata de los buses escolares retirados de Estados Unidos que en Guatemala reciben nueva vida. Hacen paradas donde sea y transportan cualquier tipo de mercadería. las paradas en el camino no están marcadas, recomiendan al viajero decir al conductor que avise de la parada que necesite hacer. También recomiendan preguntar a los usuarios el precio del transporte para que no cobren de más. Son recomendados para viajes cortos, no viajes de días.

Las camionetas coloridas llaman la atención de los visitantes. (Foto: Shutterstock)

Microbuses

Los minubuses recorren las calles pavimentadas en las ciudades más grandes. Estos son más caros que los buses extraurbanos, pero más cómodos, el viaje no es tan incómodo. También existen los conocidos "shuttles", que ofrecen servicio de transporte a los extranjeros hacia los principales destinos del país. Cuestan el doble que un bus normal, pero ofrecen más comodidad con la ventaja de que pasan a traer al visitante a su lugar de hospedaje.





Los microbuses son una opción para transportarse. (Foto: antiguatours.net)

Alquiler de autos

Conducir otorga libertad de horario. Solo se necesita una licencia de conducir internacional, también se recomienda usar una licencia de conducir válida del país de origen durante los primeros 30 días.

El alquiler de automóviles es fácil de organizar en los aeropuertos, principales ciudades y otros puntos turísticos, siempre que tenga al menos 25 años. Es importante verificar el seguro, que se cubra por pérdida o robo, también se puede alquilar un auto privado con conductor.

El texto recomienda a los viajeros que elijan manejar, tener paciencia debido a la condición de las calles, las complicadas rutas con neblina y la dificultad de encontrar parqueo.

Taxis

Recomiendan al turista la negociación del viaje antes de subirse, para no pagar de más. La opción de pedir taxis a través de aplicaciones existe, pero únicamente en la ciudad capital y en Antigua Guatemala. Para quien no habla español es una buena opción dejarlo todo a la aplicación.

Tuc Tuc

Los mototaxis están en casi todos los pueblos de Guatemala. Dentro de las ciudades son el transporte público más útil, barato y rápido.

En algunos lugares puedes viajar a pueblos y aldeas cercanas. Alternativamente, pueden viajar a las afueras de la ciudad, donde debes cambiar a otro tuc tuc para llegar a la siguiente ciudad. Recomiendan contratar los tuc tuc con licencia oficial.





El tuc tuc es una buena forma de transportarse en las pequeñas ciudades. (Foto: Archivo/Soy502)

Pickup

Algunos picops funcionan como medio de transporte en ciertas áreas, donde los turistas no suelen llegar, para cruzar por caminos de terracería. Recomiendan al viajero decir al conductor dónde se bajará.

Lanchas, botes y ferris

Algunos lugares de Guatemala, como en la isla de Flores, Petén; el lago de Atitlán o Livingston, Izabal es necesario llegar a través del agua. Los botes son un medio más rápido que los caminos.

De todos estos transportes, la editorial recomienda usar los buses de transporte extraurbano para vivir la experiencia local.

(Foto: Shutterstock)

Mira la nota original aquí.