Capturan a cinco presuntos responsables de la desaparición de una joven

-

Los detenidos son acusados del secuestro de Emily Gómez, una joven que desapareció desde el pasado 15 de febrero, en Santa Rosa.

Cinco hombres fueron capturados este jueves 11 de marzo durante allanamientos en inmuebles ubicados en Barberena, Santa Rosa, por la desaparición de Emily Fernanda Gómez Chávez, de 19 años.

Los detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) fueron identificados como: Ezequiel P., de 36 años; Jonathan A., de 20; Ludwin M., de 28; Breyner D., de 20; y Erick L., de 40.

(Foto: MP)

Las capturas se ejecutaron en cumplimiento a órdenes emitidas por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la jurisdicción, por los delitos de conspiración para cometer el delito de plagio o secuestro y obstaculización a la acción penal, indicó el Ministerio Público (MP).

(Foto: PNC)

Durante las diligencias se recolectaron indicios consistentes en un teléfono celular, diversas prendas de vestir y una cadena, elementos que permitirán fortalecer la investigación por la desaparición de la joven.

(Foto: MP)

(Foto: MP)

Estas acciones se añaden a 12 diligencias ejecutadas por el mismo caso el pasado 27 de febrero, igualmente en Barberena, en donde fue capturada Yeimi H., de 20 años, por el mismo delito.

(Foto: MP)

Se presume que Emily Gómez fue hallada sin vida el pasado domingo, "pero es el dictamen del examen médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) el que lo determinará", agregó César Mateo, portavoz de la PNC.