La noche se iluminará con la Copa MX-GT de motocrós

El Coliseo Xtreme Park, ubicado en San José Pinula, se iluminará este sábado por la noche, con la realización de la Copa MX-GT Summer Night Race 2026, en la cual participarán varios de los mejores corredores de motocrós de Guatemala.

Esta será la tercera edición del certamen, organizado por JMMX School, un evento que se ha caracterizado por presentar a competidores de alto nivel, pero conforme avanzan los años, se ha convertido en el semillero de los futuros pilotos de este deporte en Guatemala.

La carrera, que contará con divisiones de 50 centímetros cúbicos, 65 cc., 85 cc., rama femenina, novatos, pre expertos y expertos, iniciará pasadas las 6:00 p. m., y finalizará después de las 10:00 p. m. Las prácticas se realizarán previo a la competencia, aún con la luz del día, para luego dar paso a la iluminación y el evento principal.

La corredora Marcela Melgar (1) se ha convertido en referente del motocrós femenino en el país. (Foto: PSLMX)

La Copa MX-GT de Motocrós, es organizada por el ex corredor Juan Martínez, quien durante muchos años fue uno de los máximos exponentes de este deporte en el país, no solo a nivel nacional, sino internacional, ya que, defendiendo los colores de Guatemala, viajó a innumerables países participando en eventos de clase mundial.

Se contará con la participación de más de 50 pilotos, entre los que destacan Tony Martínez, Adrián Martínez, y Marcela Melgar, entre otros. Luego de la competición, se dará paso a una convivencia entre corredores y público, para observar un espectáculo de luces, música y mucha adrenalina.