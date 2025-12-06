Versión Impresa
Menor sufre quemaduras tras ser alcanzado por juegos pirotécnicos

  • Por Geber Osorio
06 de diciembre de 2025, 16:16
Ciudad de Guatemala
El menor pasaba caminando cuando fue alcanzado por los fuegos artificiales. (Foto ilustrativa: istock)

El adolescente caminaba cerca de donde se realizaba una celebración con fuegos artificiales. 

Un adolescente de 15 años resultó con quemaduras de 1º y 2º grado en diferentes partes del cuerpo, este sábado 6 de diciembre.

El hecho se registró en la 19 calle y 2a. avenida, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales llegaron al lugar para atender al menor, quien resultó herido tras caminar por un sector donde se llevaba a cabo una celebración con juegos pirotécnicos, mencionaron los socorristas.

Estos fuegos artificiales lograron alcanzar al menor, quien quedó con heridas.

Debido a las quemaduras, la víctima fue trasladada a un centro asistencial para ser evaluado correctamente.

