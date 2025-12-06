Menor sufre quemaduras tras ser alcanzado por juegos pirotécnicos

El adolescente caminaba cerca de donde se realizaba una celebración con fuegos artificiales.
Un adolescente de 15 años resultó con quemaduras de 1º y 2º grado en diferentes partes del cuerpo, este sábado 6 de diciembre.
El hecho se registró en la 19 calle y 2a. avenida, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala.
Bomberos Municipales llegaron al lugar para atender al menor, quien resultó herido tras caminar por un sector donde se llevaba a cabo una celebración con juegos pirotécnicos, mencionaron los socorristas.
Estos fuegos artificiales lograron alcanzar al menor, quien quedó con heridas.
Debido a las quemaduras, la víctima fue trasladada a un centro asistencial para ser evaluado correctamente.