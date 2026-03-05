Capturan a "Barby del Sur" por comercio, tráfico y almacenamiento Ilícito (Video)

A "Barby del Sur" ya la habían detenido hace cuatro meses en una narcofiesta con droga y armas.
OTRAS NOTICIAS: Tránsito se complica en la ruta al Atlántico por percances viales
Jennifer Dinora Bachez Bolaños, de 24 años, conocida como "Barby del Sur", fue detenida nuevamente por investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC), ahora señalada de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.
La aprehensión se realizó en un centro comercial ubicado en la autopista Palín–Escuintla, en cumplimiento de una orden emitida el 15 de diciembre de 2025 por un juzgado de ese departamento.
Según los registros policiales, Bachez Bolaños fue arrestada previamente el 11 de octubre de 2025, durante una narcofiesta en la avenida Centroamérica, zona 3 de Escuintla. En ese operativo también fueron detenidos 13 hombres y se incautaron 10 pistolas, cinco carabinas, cargadores con municiones y 393 paquetes de cocaína.
La "Barby del Sur" se dio a conocer por participar en certámenes de belleza locales, de donde surgió el apodo con el que es identificada.