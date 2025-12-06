Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El mensaje de Adria Arjona a su padre tras ver la residencia en el Teatro Nacional

  • Por Selene Mejía
06 de diciembre de 2025, 17:37
Arjona
Adria Arjona tuvo un hermoso encuentro con su papá en la Residencia y lo plasmó en redes. (Foto: Metamorfosis)

Adria Arjona tuvo un hermoso encuentro con su papá en la Residencia y lo plasmó en redes. (Foto: Metamorfosis)

Adria Arjona dejó un mensaje para su papá luego de asistir a su concierto en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. 

OTRAS NOTICIAS: Captan a Jason Momoa en el Mercado Central de la ciudad de Guatemala

En sus redes sociales la actriz compartió las imágenes del abrazo que le dio a su padre durante el tema "Mujer".

También le dejó un mensaje haciéndole saber lo orgullosa que se siente de él tras ser testigo del evento que hasta ahora es el más ovacionado.

"Qué honor el mío poder llamarte papá, ¡Guatemala te amo!", escribió junto a imágenes donde se abraza con Ricardo. 

"Feliz de tenerte mi amor", le respondió su padre. Jason, su novio, también reaccionó a este especial momento colocando corazones en la conversación. 

Adria Arjona acudió a los conciertos del 4 y 5 de diciembre, junto a su actual pareja Jason Momoa. 

MIRA: 

mensaje adria arjona padre 1

mensaje adria arjona padre 3

mensaje adria arjona padre 2

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar