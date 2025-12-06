El mensaje de Adria Arjona a su padre tras ver la residencia en el Teatro Nacional

Adria Arjona dejó un mensaje para su papá luego de asistir a su concierto en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
En sus redes sociales la actriz compartió las imágenes del abrazo que le dio a su padre durante el tema "Mujer".
También le dejó un mensaje haciéndole saber lo orgullosa que se siente de él tras ser testigo del evento que hasta ahora es el más ovacionado.
"Qué honor el mío poder llamarte papá, ¡Guatemala te amo!", escribió junto a imágenes donde se abraza con Ricardo.
"Feliz de tenerte mi amor", le respondió su padre. Jason, su novio, también reaccionó a este especial momento colocando corazones en la conversación.
Adria Arjona acudió a los conciertos del 4 y 5 de diciembre, junto a su actual pareja Jason Momoa.
