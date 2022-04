"Nadie dijo que sería fácil": El mensaje de Andrea Álvarez tras eliminación

La futbolista legionaria Andrea Álvarez envió un mensaje después de la eliminación de la Selección Femenina de la ruta al Mundial.

La Selección Femenina de Guatemala no pudo clasificar a las Clasificatorias del Campeonato Concacaf W después de la goleada 5 a 0 frente a Costa Rica el pasado martes 12 de abril.

La bicolor quedó sin posibilidades de avanzar en el certamen que le otorgaba el pase a la clasificatoria al Mundial 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024, al que solamente accedían los líderes de cada grupo.

Andrea Álvarez, una de las legionarias con las que cuenta la selección guatemalteca, envío un mensaje en las redes sociales tras la eliminación.

"Nadie dijo que competir sería fácil, esto incluye situaciones que no podemos manejar como futbolistas, iniciando en que la liga de nuestro país no es profesional. No es excusa, pero defender este escudo y todo lo que implica llevar puesta la azul y blanco es de entender que todo lo hacemos por amor a la camisola y amor a este deporte", dijo la legionaria que milita en el conjunto español, Zaragoza.

Álvarez deberá retornar a España para reintegrarse a los entrenamientos con el Zaragoza, club que está en Segunda División y que lucha por ascender en los puestos de clasificación con la mira puesta en la categoría de élite.