El mensaje de Arjona antes de la última fecha de la Residencia

Luego de 27 fechas, la residencia de Ricardo Arjona en Guatemala llega a su fin, por lo que el cantautor publicó un emotivo mensaje.

En 2026, Arjona llegará Sudamérica y EE. UU. con su gira. (Foto: Instagram/Ricardo Arjona)

"A veces. También hay felicidad en las despedidas (...) Porque decir adiós, también es empezar de nuevo", escribió el cantautor junto a un video.

Cada show de Lo que el Seco no dijo ha estado marcado no solo por la música, sino por las grandes emociones que provocó en los asistentes.

Sobre el escenario, Arjona se ha hecho acompañar de invitados especiales, como la cantautora Gaby Moreno y su hija, Adria, a quien le dedicó el tema Mujer.

La residencia marcó su regreso a los escenarios, luego de anunciar su retiro temporal en 2023. (Foto: Instagram/Ricardo Arjona)

Además de sus fans incondicionales, quienes viajaron a verlo desde distintas partes del mundo, el "Seco" ha recibido la visita de personalidades como el actor Jason Momoa y el boxeador Léster Martínez.

De esta forma, la residencia se ha convertido no solo en una experiencia musical, sino en un fenómeno cultural nunca antes visto en Guatemala.