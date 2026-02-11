El desgarrador mensaje de la esposa de fallecido en accidente en zona 13

La víctima iba en su motocicleta rumbo a su casa cuando ocurrió la tragedia.
EN CONTEXTO: Edman Robledo, la víctima mortal del accidente ocurrido en zona 13
Edman Alexander Robledo Godínez, de 33 años, regresaba a su casa, ubicada en Boca del Monte, cuando un camión de carga lo impactó en la avenida Hincapié y 28 calle, zona 13.
El cuerpo de Robledo quedó tendido en el lugar y su esposa, quien llegó al lugar y lo identificó, se pronunció a través de las redes sociales lamentando el fallecimiento de quien fuera el padre de sus hijas.
"El día de hoy mi esposo y padre de mis hijas ha pasado a presencia del señor y nos queda recordarlo como lo que fue en vida un amoroso padre amigo y compañero de vida que amé amo y amaré toda mi vida descansa en paz. Edman Alexander Robledo Godíñez te amamos mi vida hoy te despido con mi corazón partido en dos", expresó.
Robledo se dedicada a la mecánica, y según relató su esposa, había salido a comprar repuestos de automóvil a la zona 1.
También aprovechó la salida para comprar algunos artículos de costura para ella, quien se dedica a la confección.