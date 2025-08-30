El mensaje de la firma de calzado guatemalteco "Perera" a Antonio Banderas

-

La firma guatemalteca de calzado "Perera" busca agradecer a Antonio Banderas que haya puesto en el mapa mundial, la delicada labor de artesanos nacionales.

EN CONTEXTO: Los zapatos guatemaltecos que sorprendieron a Antonio Banderas

Hace unos años el actor de Hollywood recibió un par de zapatos logrando que muchos buscaran obtener los suyos, para seguir los pasos del famoso.

"Queremos que Antonio Banderas sepa que no solo inspiró un zapato, sino que ayudó a mantener vivo un oficio entero en Guatemala", explica en redes sociales Javier Perera, el creador de la marca.

"Probablemente no sepas quién soy, pero cambiaste mi vida y la de muchos, diseñamos un par para ti que se volvió viral y transformó nuestra tienda", explicó en un video donde afirma que el diseño fue llamado Antonio, para hacerle homenaje.

Banderas recibió el par como obsequio diseñado especialmente para él y lo demás es historia, ahora la marca pide a usuarios que le ayuden a agradecer al artista con este emotivo ¡gracias!.

MIRA:

Perera, una marca exclusiva

La firma se caracteriza por hacer únicamente 150 pares al año, todos diferentes, con el fin de mantener la exclusividad. Es originaria de Antigua Guatemala y en la actualidad 14 artesanos se dedican a confeccionar este calzado, logrando ser una nueva generación de especialistas.

RECUERDA: