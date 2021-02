El mensaje de Luis Von Ahn por la nominación de "La Llorona"

La nominación a los Globos de Oro de la película guatemalteca “La Llorona” sigue generando reacciones y este viernes 5 de febrero el científico Luis Von Ahn envió un emotivo mensaje al director Jayro Bustamante.

En su cuenta de la red social Twitter, el creador de Duolingo, dijo sentirse orgulloso con la nominación de "La Llorona" y además le envió felicitaciones al director, a quien lo calificó de su amigo.

“Hoy me sentí muy orgulloso cuando supe que la película guatemalteca “La Llorona” fue nominada a los Globos de Oro. Felicidades mi amigo”, escribió.

I was super proud today when I learned that Guatemalan film "La Llorona" by @BustamanteJayro was nominated for the Golden Globes! ¡Felicidades mi amigo! — Luis von Ahn (@LuisvonAhn) February 5, 2021

La cinta guatemalteca escrita y dirigida por Bustamante logró la primera nominación para una cinta guatemalteca y de Centroamérica en los Globos de Oro, certamen estadounidense que premia series y películas.

El largometraje guatemalteco participa en la categoría de “Mejor Película en Lengua Extranjera”. La edición número 78 de los Globos de Oro se transmitirá el 28 de febrero, más tarde de lo habitual por la pandemia.