El mensaje de los médicos a los diputados en el Congreso

Médicos de diferentes hospitales acudieron al Congreso para exigir y pedir ayuda. "El pueblo muere", indicaron.

Los galenos llegaron al Palacio Legislativo justo el día en que se discutirá en tercer debate la aprobación o no del Estado de Calamidad, en el que se decreta un toque de queda y se permiten las compras directas.

"El pueblo muere y grita por ayuda", fue el mensaje de los profesionales de la salud a los diputados, luego de colocar una manta desde el palco de prensa, mientras observaban la sesión plenaria.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Minutos antes, los médicos ofrecieron una conferencia de prensa en la que pidieron los recursos necesarios para atender la pandemia.

La diputada de la Unidad Nacional de la Esperanza, Samantha Figueroa, lamentó que los médicos deban estar en el lugar exigiendo recursos para atender la pandemia y para que les paguen sus salarios, cuando las autoridades del Ministerio de Salud están comprando otras cosas, menos insumos para los hospitales.