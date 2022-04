El emotivo mensaje del presidente de Ucrania durante los premios Grammy

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski envió un mensaje durante la presentación del músico John Legend en gala de los Grammy.

Legend estrenó la canción "Free", con la intervención de las artistas ucranianas SiuzannaIglidan, Mika Newton y la poeta Lyuba Yakimchuk, en un momento de verdadera reflexión, horas antes el artista subió la letra a sus redes sociales.

"Digan la verdad acerca de esta guerra en sus redes sociales y en televisión... las bombas que están cayendo en la pelea con Rusia están silenciándonos... Nuestros seres amados no saben si estarán juntos otra vez... La guerra no nos deja elegir quién sobrevive y quién permanece en eterno silencio”,. expresó el mandatario quien pidió oraciones por su país que enfrenta la invasión Rusa desde mediados de febrero.

El mandatario también destacó que 400 niños han sido heridos y más de 140 han perdido la vida en este conflicto bélico, “no los veremos dibujar”, sentenció. También reflexionó sobre la vida de las personas y cómo se ha visto interrumpida por las bombas.

Horas antes de la presentación Legend, este publicó en sus redes la canción que se ha vuelto viral y un himno de paz para el pueblo ucraniano.

Este fue un emotivo momento:

Here is Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy's pre-taped speech at the #Grammys, introducing a performance for Ukraine from John Legend: "Our musicians wear body armor instead of tuxedos. They sing to the wounded in hospitals." https://t.co/rjX2S54hkr pic.twitter.com/43fcZTrjQK — Variety (@Variety) April 4, 2022

#ÚLTIMAHORA Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, habla en un video en la gala de los Grammy #AFP #GRAMMY #GrammyAwards pic.twitter.com/kzgFPmULBO — Agence France-Presse (@AFPespanol) April 4, 2022

We’re honored to welcome Ukrainian musicians #SiuzannaIglidan, @Mika_Newton, and poet #LyubaYakimchuk to the #GRAMMYs.



Our hearts and our stage hold a special place for the people of Ukraine. pic.twitter.com/CFV1bcR4hN — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) April 4, 2022

La comunidad internacional está devastada por lo descubierto en la ciudad de Bucha, al norte de Kiev, en Ucrania. Luego que los soldados ucranianos recuperaran el poblado, descubrieron más de 400 cadáveres de civiles. Algunos estaban atados y otros tenían tiros de ejecución.