El mensaje viral de Messi que "cambió la vida" de un emprendedor de parrillas

Messi contactó un emprendimiento de parrillas en Argentina, y los dueños del lugar compartieron su emoción con todos sus seguidores.

Es astro argentino Lionel Messi pidió hace algunas semanas una parrilla a un emprendimiento en Argentina a través de su cuenta de Instagram, y en las últimas horas se ha viralizado la historia de cómo la estrella de fútbol le cambió la vida a un emprendimiento.

"Hola, hace poco un amigo te compró una parrilla y se la mandaste acá a Miami. Quería ver si te podía pedir otra, una más grande y mandarla al mismo lugar", fue el mensaje que escribió Messi a la cuenta del emprendimiento "Laboratorio de Hierro", que fabrica parrillas en Argentina.

Foto: Instagram/Labohierro

"Estoy emocionado todavía. Hasta hace dos días mi taller era una cosa y ahora estoy explotado de gente que me está pidiendo productos. Nos está cambiando la vida y renovando las emociones. Esperamos que se vengan cosas lindas porque hubo mucho esfuerzo en este proyecto (...). Creemos que hemos creado un producto estelar, no existían las parrillas balconeras y llegamos al número uno. Cuando vimos el mensaje, no lo podíamos creer. Acá en el taller estaban todos emocionados", confesó el dueño del emprendimiento al medio ElTrece.

Posteriormente, el empresario dio más detalles sobre el proceso de fabricación de la parrilla y las coordinaciones para entregar el producto al argentino.

"Hicimos un diseño especial. Hablé con Antonela y le expliqué que le queríamos poner algunos grabados. Nuestros ídolos son personas muy humildes. Hablamos a través de audios. Fueron muy normales, decidieron comprometerse en el diseño y los detalles", agregó.

Así luce la parrilla que encargó Messi

"¡La parrilla del capitán, qué linda es! Gracias Lionel Messi. Muchas gracias a todos. Les presento nuestro pequeño gran equipo... Desde Lorena que cuida a nuestros hijos mientras trabajamos, hasta Sara, mi hija, la pequeña del grupo. Gracias muchachos artesanos, ustedes saben las que pasamos, pero acá estamos haciéndonos más fuertes. Vamos a seguir con las mismas ganas", fue el mensaje que acompaña a las fotografías del emprendimiento en Instagram.