El mensaje de Yensy López a sus seguidores: "no caigan"

-

La comunicadora y conductora Yensy López hizo una advertencia a sus seguidores para que no caigan en estafas ya que, personas malintencionadas, usan su nombre para hacer cuentas falsas.

A través de un video Yensy advirtió a no dejarse engañar por posteos de sitios malintencionados que buscan engañar a quienes aprecian su trabajo solicitando información personal sensible o solicitando dinero.

Foto: Oficial.

"Esta no soy yo, esta tampoco, crearon dos cuentas falsas: una en Tik tok y otra en Instagram, por favor tengan mucho cuidado", aseguró.

López dijo que la cuenta de Instagram logró ser cerrada tras su denuncia sin embargo, no tuvo éxito con la de Tik tok y sigue habilitada engañando personas.

Foto: Instagram.

Lo más difícil es que hacen comentarios dentro de las publicaciones de la cuenta oficial de Yensy, confundiendo a quienes ingresan.

"Las eliminé (los mensajes) por temor a que alguien escribiera a la persona que está manejando esta cuenta", agregó.

@yensylopezgt #yensylopez #tvhost #tn23 #presentadora #noti7 #tv #television #tvhost #host #newspresenter ♬ sonido original - Lacho

La presentadora de Noti7 y TN23 aseguró que la forma en saber que alguien navega dentro de su cuenta real, es asegurarse que noten el check de verificación.

"Ayúdenme a compartir para que nadie caiga en estas redes de criminales", afirmó.

Acerca de Yensy

Inició en "Informe 7" de Noti7 que se transmitía en edición nocturna. En 2023 la comunicadora inició como presentadora de Noti 7. También fue presentadora los sábados en TN23, luego comenzó de lunes a viernes en el canal hasta lograr una sólida carrera.

Conoce las cuentas de Yensy

#yensylopez #prevencion #tvhost ♬ sonido original - Yensy López @yensylopezgt Importante Personas malintencionadas están creando cuentas falsas utilizando mi imagen y mi nombre. Tengan cuidado y no caigan en estafas. Gracias siempre por su apoyo. #alerta