Despedida a Zidane: Estos fueron los emotivos mensajes de los jugadores del Madrid

Al oficializarse la partida de Zinedine Zidane como entrenador del Real Madrid, los mensajes de despedida inundaron las redes sociales.

Uno de los primeros en manifestarse fue el capitán Sergio Ramos, quien aún no renueva su continuidad, y que agradeció al entrenador el tiempo que compartieron y los trofeos que levantaron juntos.

“Te deseo lo mejor. Te lo mereces, te lo has ganado. Disfruta de la vida, disfruta de la familia. Fuerte abrazo, mister. Merci (gracias) Zidane”, fue el mensaje que colgó Ramos en Instagram con una foto donde ambos posan junto con una de las copas ganadas.

El portero Thibaut Courtois escribió: “Ha sido un honor tener de entrenador a una leyenda como tú. Gracias por lo que me has enseñado, por la confianza que siempre has tenido en mí y por lo que hemos ganado juntos Zidane. Ojalá nos volvamos a encontrar. Te deseo lo mejor”.

Por su lado, Luka Modric se expresó: “Mister, ha sido un placer jugar para ti y ganar contigo. Eres muy grande. Mucha suerte”.

Uno de los consentidos de Zidane, Karim Benzema dijo: “Gracias por todo lo que me has dado tanto colectiva como personalmente. Estoy orgulloso y honrado de haber podido avanzar y crecer con el hombre que eres. Nos vemos…”

La trayectoria de Zidane

Tras cinco años lejos de los focos, Zidane volvió al fútbol profesional en julio de 2011 con un nuevo rol: director deportivo del Real Madrid, donde había ya era un ídolo como el jugador de la volea que había dado al equipo merengue su novena Champions en 2002.

Al mismo tiempo, inició cinco años de formación primero como mánager y después como entrenador.

Eso le sirvió cuando Florentino Pérez lo colocó al frente del Real Madrid en 2016 en sustitución de Rafael Benítez, que no llegó a congeniar con los astros del club blanco.

El escepticismo inicial se disipó en apenas unos meses, cuando los merengues levantaron su undécima Liga de Campeones. Otras dos la seguirían, además de la Liga en 2017.

En el cenit de su éxito, Zidane sorprendió a todos abandonando su puesto tras ganar su tercera Champions en 2018, para volver menos de un año después como salvador.

'Zizou' se va con 11 títulos como entrenador blanco contando sus dos etapas.

*Con información de Diario de Nueva York