Guatemala, en la lista de países que recibiría la pastilla antiCovid

La farmacéutica Merck anunció que compartirá su píldora antiviral para tratar el Covid-19 con países en vía de desarrollo. Se trata de un movimiento para ampliar el acceso al prometedor tratamiento.

El Fondo de Patentes de Medicamentos (MPP) junto a Merck y su socio, Ridgeback Biotherapeutics, informaron que habían firmado un acuerdo de licencia que permitirá que la píldora se comparta con 105 países de ingresos bajos y medianos, entre ellos figura Guatemala. La MPP es una organización respaldada por las Naciones Unidas.

Según el comunicado, la Merck, Ridgeback y Emory University, donde se desarrolló el fármaco, no recibirán regalías de la licencia mientras el Sars-Cov-2 continúe como una emergencia de salud pública de interés internacional, según lo designado por la Organización Mundial de la Salud.

Guatemala figura en la lista de países que recibirán la licencia. (Foto: captura de pantalla)

El medicamento, conocido como molnupiravir, demostró en los resultados del ensayo publicados a principios de este mes que reduce el riesgo de hospitalización o muerte por Covid-19 en aproximadamente un 50%.

La medida de Merck y sus socios podría ser un precedente importante, dado que los defensores están presionando a otras compañías, incluidos los fabricantes de vacunas anticovid, para que también compartan sus fórmulas y conocimientos con los países en desarrollo.

"Este acuerdo transparente impulsado por la salud pública es la primera licencia voluntaria de MPP para una tecnología médica Covid-19, y esperamos que el acuerdo de Merck con MPP sea un gran estímulo para otros", dijo Charles Gore, director ejecutivo de MPP.

Important step by Merck, which will further highlight the need for measures needed to convince and to enable more COVID vaccine manufacturers to take similar steps — Tom Bollyky (@TomBollyky) October 27, 2021

El medicamento aún está en proceso de aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), y el acceso en otros países también está sujeto a la acción de los reguladores locales.

"Un paso importante de Merck, que destacará aún más la necesidad de medidas necesarias para convencer y permitir que más fabricantes de vacunas anticovid tomen medidas similares", tuiteó Tom Bollyky, director del programa de salud global del Consejo de Relaciones Exteriores.

Una vez que la FDA actúe, los expertos esperan que el tratamiento sea un gran paso adelante en la lucha contra la pandemia.

Como píldora es más fácil de administrar, podría estar más disponible que otros tratamientos como los anticuerpos monoclonales que requieren infusiones. Aún así, los expertos han enfatizado que el tratamiento no es un sustituto de la vacuna, lo que puede evitar que alguien se infecte con Covid-19 en primer lugar.