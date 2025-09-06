Messi pone un poco de duda tras su despedida en eliminatorias

-

Después de completar el que se ha dicho que es su último partido de eliminatorias con la selección argentina, Lionel Messi colocó un mensaje en sus redes sociales para toda la afición.

"Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe... ¡VAMOS ARGENTINA!", escribió el capitán de la albiceleste.

Esto después de haber marcado dos dianas frente a Venezuela (3-0), entre un mar de aplausos que sirvieron para despedirle, aunque probablemente no por última vez, según múltiples informes que aseguran que podría tener un partido de despedida en suelo argentino.

Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡VAMOS ARGENTINA! pic.twitter.com/rdHkxsvcRt — Leo Messi (@leomessisite) September 5, 2025

Las palabras que más revuelo han generado fueron las que dio después del partido, en donde aseguró que "como ya lo he dicho, no sé si jugaré el próximo Mundial, por tema de edad es bastante lógico. Así que vamos viendo día con día".

Tanto en redes, como en múltiples programas, se ha hablado mucho de esto, pues algunos dicen que se refiere a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá y otros argumentan que se refería al Mundial de 2030. ¿Llegará a United 2026?