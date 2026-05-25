El accidente entre una patrulla y un vehículo que dejó un fallecido y heridos

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Al ser impactada la camionetilla agrícola volcó y dentro falleció una persona.

Una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) y dos vehículos fueron protagonistas de un accidente en el kilómetro 260 de la ruta Interamericana, cerca del puente Arroyo en la aldea Tojotzalé, Huehuetenango.

Por causas que se desconocen, la unidad policial colisionó de frente contra una camioneta agrícola y esta a la vez con otro automotor.

Dentro de uno de los vehículos volcados quedó una persona fallecida. (Foto: Nuestro Diario)

Según testigos, en el impacto volcó la camioneta y uno de los pasajeros falleció en el interior y dos más resultaron heridos, mientras que en la patrulla quedaron los agentes heridos.

Antes que acudieran los Bomberos Voluntarios, en otra patrulla fueron trasladados los uniformados heridos a la Emergencia del Hospital Regional Jorge Vides Molina, en la zona 10 del departamento.

Combustible quedó derramado en la cinta asfáltica. (Foto: Nuestro Diario).

El socorrista Henry Palacios, informó que asistieron a dos heridos, mientras que dentro de la camioneta estaba un hombre fallecido y por el derrame de combustible tuvieron que aplicar espuma especial para evitar un incendio

Agregó que luego de este procedimiento, lograron rescatar el cuerpo sin vida de la víctima, para que ya sea el Ministerio Público (MP) el que recolecte evidencias y deduzca responsabilidades.