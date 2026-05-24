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La última caravana para cerrar con broche de oro la celebración roja

  • Con información de Andrés Calderón/Colaborador
24 de mayo de 2026, 17:56
Liga Nacional
Una marea roja estaba esperando la salida de las chivas con rumbo a la zona 9 capitalina. Una fiesta total. (Foto: Rudy Martínez/Colaborador)

Una marea roja estaba esperando la salida de las chivas con rumbo a la zona 9 capitalina. Una fiesta total. (Foto: Rudy Martínez/Colaborador)

Municipal decidió no solo festejar con aficionados en el estadio El Trébol, sino que hacer una caravana especial desde su recinto deportivo hasta la famosa Plazuela España, en la zona 9 capitalina, en donde tendrían una convivencia privada para celebrar la corona 33.

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A los seguidores escarlatas no solo les bastó con acompañar a los suyos en el patio donde disputan sus juegos de local, sino que, a la salida, un mar rojo los esperaba para acompañar las dos chivas en las que iban divididos jugadores y cuerpo técnico, para continuar la celebración.

 

 

Familias enteras se dieron cita en los alrededores para no solo ver la salida de su equipo con rumbo a la zona 9, sino que incluso los siguieron en motos o hasta a pie, solicitando fotos o firmas de los protagonistas, que disfrutaban del espectáculo.

Cánticos, aplausos y hasta uno que otro fuego artificial adornaron la salida del conjunto edil con el nuevo trofeo, para poner camino a la última convivencia del plantel con la directiva y el cuerpo técnico, previo a disfrutar de unas merecidas vacaciones o, algunos, reportarse en el CAR con la Selección Nacional.

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