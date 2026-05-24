La última caravana para cerrar con broche de oro la celebración roja

Municipal decidió no solo festejar con aficionados en el estadio El Trébol, sino que hacer una caravana especial desde su recinto deportivo hasta la famosa Plazuela España, en la zona 9 capitalina, en donde tendrían una convivencia privada para celebrar la corona 33.
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A los seguidores escarlatas no solo les bastó con acompañar a los suyos en el patio donde disputan sus juegos de local, sino que, a la salida, un mar rojo los esperaba para acompañar las dos chivas en las que iban divididos jugadores y cuerpo técnico, para continuar la celebración.
Familias enteras se dieron cita en los alrededores para no solo ver la salida de su equipo con rumbo a la zona 9, sino que incluso los siguieron en motos o hasta a pie, solicitando fotos o firmas de los protagonistas, que disfrutaban del espectáculo.
Cánticos, aplausos y hasta uno que otro fuego artificial adornaron la salida del conjunto edil con el nuevo trofeo, para poner camino a la última convivencia del plantel con la directiva y el cuerpo técnico, previo a disfrutar de unas merecidas vacaciones o, algunos, reportarse en el CAR con la Selección Nacional.