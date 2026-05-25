Localizan cuerpo de una mujer que habría desaparecido tras una cirugía estética

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La mujer desapareció el pasado 18 de mayo tras acudir a una supuesta clínica estética en Puebla, México.

Familiares confirmaron el pasado jueves 21 de mayo que el cuerpo localizado en el municipio de Altzayanca, Tlaxcala, corresponde a Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años, quien estaba desaparecida desde el 18 de mayo tras acudir a una cirugía estética.

De acuerdo con las autoridades, la identificación fue realizada mediante estudios forenses, luego de que el cadáver fuera hallado en un canal de aguas negras en una comunidad del sector. El cuerpo vestía ropa negra similar a la que Blanca Adriana llevaba el día de su desaparición.

La localización ocurrió después de cateos realizados por la Fiscalía en la clínica "Detox" y en un inmueble relacionado con los principales sospechosos del caso.

Florencio Vázquez, esposo de la víctima, declaró a medios de comunicación: "Lamentablemente no fue lo que queríamos, haberla encontrado con vida. Ya nos confirmaron el deceso y ahorita todavía estamos realizando trámites".

La mujer había recurrido a la clínica estética para remover grasa abdominal y resultó fallecida. (Foto: Redes Sociales)

¿Cómo desapareció?

Vázquez Montiel acudió el pasado 18 de mayo a la clínica "Detox" para someterse a una presunta reducción de grasa abdominal.

Según la declaración de su esposo, ambos llegaron juntos al lugar; sin embargo, personal de la clínica le pidió salir para comprar una faja y otros insumos médicos, con el argumento de que serían necesarios cuando ella saliera del procedimiento.

Cuando regresó, aproximadamente una hora después, encontró el establecimiento cerrado y sin rastro de su esposa.

Las diligencias de búsqueda dieron una pista clave para la investigación, ya que por medio de cámaras de seguridad se conoció que dos mujeres vestidas como enfermeras y un hombre habrían coordinado el traslado del cuerpo sin vida de la mujer dentro de un vehículo.

Las autoridades han realizado distintos allanamientos y diligencias de investigación para recopilar evidencias que permitan determinar cómo ocurrieron los hechos. Asimismo, investigan si la supuesta clínica operaba sin permisos sanitarios ni acreditaciones médicas válidas.

@latinus_us #InformaciónParaTi ♬ original sound - Latinus #LatinusDiario . Blanca Adriana Vázquez va a una clínica de belleza para un tratamiento, los encargados del lugar la suben a un coche y la desaparecen en Puebla; hasta el momento no hay información de su paradero. #Latinus

*Con información de Univisión