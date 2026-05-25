Bombero acude a incendio y descubre que es casa de su abuela

Vecinos ayudaron a calmar al bombero que minutos antes habría entrado en crisis nerviosa al no saber si su abuela había logrado salir de la casa en llamas.
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Un bombero habría sufrido una crisis nerviosa luego de descubrir que el incendio al que se dirigía era en la vivienda de su abuela.
El hecho se registró en Sabinas, Coahuila, México, el pasado martes 19 de mayo.
Sin embargo, en las últimas horas se viralizó un video en redes sociales, donde se observa la desesperación del socorrista ante la posibilidad de que su familiar estuviera dentro de la vivienda.
En las imágenes se aprecia que, al llegar al lugar, el elemento desciende rápidamente del vehículo e intenta ingresar al inmueble en llamas. Incluso, se escucha cómo grita desesperadamente llamando a su abuela.
Ante su intento de entrar a la vivienda, vecinos y compañeros intentan calmarlo y le indican que la mujer de la tercera edad ya había sido evacuada y que no había ninguna persona dentro del inmueble.
Estas son las imágenes de lo ocurrido: