México eleva impuestos a Temu y Shein, pero ¿afectará a Guatemala?

  • Por Susana Manai
11 de agosto de 2025, 15:31
Esta medida busca cerrar mecanismos de evasión fiscal. (Foto ilustrativa: istock)

En Guatemala el impacto podría sentirse en los emprendimientos que compran a través de Shein México

A partir del 15 de agosto de 2025, México incrementará del 19% al 33,5 % el impuesto aplicado a las importaciones de bajo valor, provenientes de países sin tratado comercial, como China. 

(Foto: Reuters)
La medida, publicada por la Secretaría de Hacienda, busca cerrar mecanismos de evasión fiscal y responde, en parte, a la presión de Estados Unidos para frenar el ingreso de mercancías chinas a su mercado, a través de territorio mexicano. 

El cambio afectará a plataformas como Shein, Temu y AliExpress, que hasta ahora operaban bajo un esquema simplificado con tasas menores. 

(Foto ilustrativa: istock)
El nuevo gravamen en México implica que, por cada 1.000 pesos mexicanos (Q410.00 aproximados) gastados, el consumidor pagará 335 pesos (Q137.35 aproximados) adicionales en impuestos.

Impacto en Guatemala

En el caso de Guatemala, el impacto podría sentirse especialmente en los emprendimientos que compran a través de Shein México, pues los pedidos podrían encarecerse, si el impuesto se incorpora al precio final. 

(Foto: Key to Fashion)
Esto no afectaría a quienes adquieran productos desde Shein Estados Unidos o realicen compras en Temu; esta última envía directamente a Guatemala.

Hasta el momento, las empresas no han emitido pronunciamientos oficiales, aunque se prevé que algunas trasladen el costo al consumidor o ajusten su logística para mitigar el efecto del nuevo impuesto. 

(Foto: The Guardian)
*Con información de El País

