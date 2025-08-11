México eleva impuestos a Temu y Shein, pero ¿afectará a Guatemala?

En Guatemala el impacto podría sentirse en los emprendimientos que compran a través de Shein México
A partir del 15 de agosto de 2025, México incrementará del 19% al 33,5 % el impuesto aplicado a las importaciones de bajo valor, provenientes de países sin tratado comercial, como China.
La medida, publicada por la Secretaría de Hacienda, busca cerrar mecanismos de evasión fiscal y responde, en parte, a la presión de Estados Unidos para frenar el ingreso de mercancías chinas a su mercado, a través de territorio mexicano.
El cambio afectará a plataformas como Shein, Temu y AliExpress, que hasta ahora operaban bajo un esquema simplificado con tasas menores.
El nuevo gravamen en México implica que, por cada 1.000 pesos mexicanos (Q410.00 aproximados) gastados, el consumidor pagará 335 pesos (Q137.35 aproximados) adicionales en impuestos.
Impacto en Guatemala
En el caso de Guatemala, el impacto podría sentirse especialmente en los emprendimientos que compran a través de Shein México, pues los pedidos podrían encarecerse, si el impuesto se incorpora al precio final.
Esto no afectaría a quienes adquieran productos desde Shein Estados Unidos o realicen compras en Temu; esta última envía directamente a Guatemala.
Hasta el momento, las empresas no han emitido pronunciamientos oficiales, aunque se prevé que algunas trasladen el costo al consumidor o ajusten su logística para mitigar el efecto del nuevo impuesto.
*Con información de El País