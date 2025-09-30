MEM confirma que mezcla comercial de gasolina con etanol se aplazará medio año

-

Se estima que la mezcla de gasolina y alcohol empezará a aplicarse a mediados de 2026.

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, confirmó que la mezcla de etanol con gasolina, que estaba proyectada para empezar a comercializarse a principios de 2026, se aplazará por seis meses, tras llegar a acuerdo con distintos sectores.

"Hemos estado en diálogos con los diferentes actores de la cadena de comercialización y se están haciendo ajustes precisamente al reglamento y se postergará por seis meses. Empezarán las mezclas a partir del segundo semestre", afirmó el funcionario.

En 2023 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) emitió el reglamento de la Ley de Alcohol Carburante, que data de 1985, con lo cual se abrió la posibilidad de comercializar una mezcla etanol con gasolina.

Víctor Hugo Ventura, ministro de Energía y Minas, informó que la entrada en vigencia de la obligación de mezclar etanol con gasolina se aplaza medio año. (Foto: SCSP / Soy502)

Sin embargo, dicho reglamento fue sujeto de una acción ante la Corte de Constitucionalidad (CC), que en diciembre de 2024 resolvió sin lugar dicha impugnación.

La decisión de la CC dejó en firme el inicio de la implementación de dicha mezcla para enero de 2026, con lo cual se buscaba incorporar a la gasolina un 10 % de etanol.

Recientemente, el titular de la cartera de Energía y Minas señaló que la decisión de postergar implica cambios al reglamento.

"Todavía no ha sido publicada esa modificación, de tal forma que puedan darse los plazos para las inversiones que tendrán que hacerse", afirmó Ventura.

El ministro se refirió a que las terminales importadoras y las estaciones de servicio deben hacer ajustes en sus infraestructuras para que puedan distribuir la mezcla sin complicaciones.

¿Qué es el etanol?

El etanol es un alcohol producido de la fermentación de azúcares y que puede ser utilizado en la industria, bebidas y vehículos, dieron a conocer los integrantes de la Asociación de Combustibles Renovables (ACR).

La mezcla de etanol con gasolina es algo común en otros países. (Foto: Archivo / Soy502)

En Guatemala se produce etanol de melaza, un subproducto de la industria del azúcar, y para realizar una mezcla de 10 % de etanol en la gasolina, debe ser deshidratado.