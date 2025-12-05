¡Mi niña!, la reacción de Ricardo Arjona a la visita de Adria a la "Residencia"

Ricardo Arjona expresó su emoción al recibir a su hija Adria en uno de los shows de la residencia "Lo que el seco no dijo".
Luego de la inesperada visita de Jason Momoa junto a la actriz puertoriqueño-guatemalteca, Ricardo publicó dos poderosas fotografías con su retoño en sus historias.
"Mi niña hace un lugar importante, un lugar mágico", escribió, mostrando su orgullo por su pequeña, mintras ella recibía los aplausos de los fans.
Justo cuando el cantautor interpretó su tema "Mujer", del que Adria es protagonista, al final, fue invitada al escenario y ambos se dieron un abrazo que provocó aplausos.
La actriz visitó el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias el 4 de diciembre, los fans de Momoa y del trabajo de Adria se emocionaron al verlos juntos en el palco donde la familia de Arjona ha disfrutado de los eventos.
Este diciembre aún quedan fechas para los shows del artista.
