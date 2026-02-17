Mi Remesa BAC ya permite recibir dinero desde EE. UU.

-

BAC anunció el lanzamiento de Mi Remesa BAC, una solución que permite recibir remesas enviadas desde Estados Unidos de forma inmediata.

A través de más de 55 mil puntos de Ria Money Transfer en EE. UU., los beneficiarios pueden optar por recibir los fondos directamente en una cuenta digital BAC o retirarlos en más de 90 agencias y en más de 1,500 agentes Rapibac en todo el país, ubicados en supermercados, farmacias y otros comercios.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Remesas: un pilar para la economía guatemalteca

Las remesas representan uno de los flujos económicos más relevantes para Guatemala. En la última década, su volumen ha crecido más de 240% y actualmente equivalen a cerca del 20% del Producto Interno Bruto.

En los hogares, el 81% de los beneficiarios recibe estos recursos al menos una vez al mes, con un monto promedio de 363 mil dólares destinado principalmente a alimentación, educación y salud. En muchos casos, constituyen la principal fuente de ingresos del núcleo familiar.

“ Nuestro objetivo no es solo facilitar la recepción del dinero, sino también acompañar su uso con soluciones respaldadas por nuestra experiencia regional. ” Eric Campos , presidente ejecutivo de BAC Guatemala.

De acuerdo con estudios citados por la entidad, aunque el 96% de los receptores afirma tener algún producto bancario, el 73% no utiliza banca en línea y el 64% no destina parte de la remesa al ahorro.

Actualmente, solo el 10% invierte una porción de estos recursos y el 23% ahorra de manera formal en una institución financiera.

Herramientas digitales y acceso a beneficios

Mi Remesa BAC integra herramientas digitales que permiten realizar pagos, transferencias y administrar el dinero desde el celular. Además, brinda acceso al ecosistema de tarjetas BAC, que incluye sorteos mensuales, acumulación y canje de puntos BAC, así como descuentos en la plataforma Mi Mundo BAC.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Con presencia en seis países de Centroamérica, la institución indicó que su estrategia prioriza la ampliación de puntos de acceso, la experiencia del usuario y la educación financiera, en un contexto donde las remesas mantienen una tendencia de crecimiento y continúan siendo un componente determinante para la economía nacional.

Mi Remesa BAC se suma así a la visión del banco de integrar tecnología y cobertura territorial en uno de los flujos económicos con mayor impacto en la estabilidad de los hogares guatemaltecos.