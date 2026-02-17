Mi Remesa BAC ya permite recibir dinero desde EE. UU.

BAC anunció el lanzamiento de Mi Remesa BAC, una solución que permite recibir remesas enviadas desde Estados Unidos de forma inmediata.
A través de más de 55 mil puntos de Ria Money Transfer en EE. UU., los beneficiarios pueden optar por recibir los fondos directamente en una cuenta digital BAC o retirarlos en más de 90 agencias y en más de 1,500 agentes Rapibac en todo el país, ubicados en supermercados, farmacias y otros comercios.
Remesas: un pilar para la economía guatemalteca
Las remesas representan uno de los flujos económicos más relevantes para Guatemala. En la última década, su volumen ha crecido más de 240% y actualmente equivalen a cerca del 20% del Producto Interno Bruto.
En los hogares, el 81% de los beneficiarios recibe estos recursos al menos una vez al mes, con un monto promedio de 363 mil dólares destinado principalmente a alimentación, educación y salud. En muchos casos, constituyen la principal fuente de ingresos del núcleo familiar.
De acuerdo con estudios citados por la entidad, aunque el 96% de los receptores afirma tener algún producto bancario, el 73% no utiliza banca en línea y el 64% no destina parte de la remesa al ahorro.
Actualmente, solo el 10% invierte una porción de estos recursos y el 23% ahorra de manera formal en una institución financiera.
Herramientas digitales y acceso a beneficios
Mi Remesa BAC integra herramientas digitales que permiten realizar pagos, transferencias y administrar el dinero desde el celular. Además, brinda acceso al ecosistema de tarjetas BAC, que incluye sorteos mensuales, acumulación y canje de puntos BAC, así como descuentos en la plataforma Mi Mundo BAC.
Con presencia en seis países de Centroamérica, la institución indicó que su estrategia prioriza la ampliación de puntos de acceso, la experiencia del usuario y la educación financiera, en un contexto donde las remesas mantienen una tendencia de crecimiento y continúan siendo un componente determinante para la economía nacional.
Mi Remesa BAC se suma así a la visión del banco de integrar tecnología y cobertura territorial en uno de los flujos económicos con mayor impacto en la estabilidad de los hogares guatemaltecos.