¡Estado de emergencia y toque de queda! Miami adopta serias medidas

La ciudad de Miami Beach ha emitido un estado de emergencia y ha establecido un horario de 23:59 horas para iniciar un toque de queda después de un tumultuoso fin de semana de tiroteos mortales.

Las medidas se producen después de que un hombre muriera y otro resultara herido en un tiroteo en South Beach el viernes por la noche, y otro tiroteo mortal en Miami Beach la madrugada del domingo.

El estado de emergencia y el toque de queda entrarán en vigencia desde el domingo hasta las 6:00 horas del lunes. Los funcionarios de la ciudad tienen la intención de imponer restricciones de toque de queda adicionales similares de jueves a lunes.

La ciudad llevará a cabo una reunión de la comisión especial el lunes a las 16:00 horas para discutir las restricciones en el futuro. Algunas de las restricciones que están vigentes son:

Se impondrá un toque de queda para el área de la ciudad delimitada por 23 Street y Dade Boulevard en el norte (incluidas las propiedades que dan al lado norte de 23 Street o Dade Boulevard), Government Cut en el sur, Biscayne Bay en el al oeste, y el Océano Atlántico al este ("la zona de toque de queda").

Los negocios dentro del área afectada deberán cerrar con suficiente antelación al toque de queda para permitir que los clientes eviten violar el toque de queda.

Los hoteles pueden continuar sus operaciones comerciales después del toque de queda, siempre que solo atiendan a los huéspedes del hotel. Se permitirá que los negocios que no sean hoteles continúen operando desde las 11:59 p.m. – 6 a.m. solo para entrega. Prohibido el servicio de comida para llevar y recogida.

Los servicios de salud se mantendrán en sus horarios, en especial para emergencias. Además se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas durante el tiempo que dure el toque de queda.

* Con información de NBC Miami