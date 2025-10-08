Michael J. Fox celebra 40 años de "Volver al futuro" con People

-

Michael J. Fox comparte anécdotas inéditas en su libro biográfico.

El actor canadiense, recordado con cariño por protagonizar la trilogía de viajes en el tiempo, comparte su experiencia detrás de cámaras y los retos en cada rodaje en su nuevo libro.

Michael J. Fox cuenta nuevos datos de Future Boy para la portada de People, como parte de su conmemoración al 40 aniversario de Volver al futuro.

El actor recuerda sus días más agotadores durante las filmaciones. (Foto: People)

El proyecto de Fox fue escrito junto a Nelle Fortenberry y narra uno de los momentos más exigentes de la vida profesional del actor, remontándose al año de 1985, cuando logró sobrellevar las grabaciones de día de Family Ties y de noche las de la icónica cinta.

"Future Boy" narra los sacrificios detrás de la cinta. (Foto: X)

Durante la charla, Michael recordó cómo, en una noche de invierno en Hollywood, confundió un accesorio de utilería con uno de los personajes del rodaje, reflejando el agotamiento que tuvo durante ese periodo. "Me costó mucho tiempo creer que lo logré", confiesa en el libro que saldrá a la venta el 14 de octubre.