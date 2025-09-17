Michelle Cruz da la bienvenida a su segundo bebé

Michelle Cruz expresó con emoción su felicidad por la llegada de su pequeña al mundo.
La locutora y generadora de contenido mostró el momento en el que recibió a Aitana.
"¡Te esperamos tanto y finalmente estás en nuestros brazos! Aitana, mi amor, te amamos, no sabíamos lo que te necesitábamos. Desde el día uno decidiste sorprendernos con tu llegada, fue un momento tan único, tan hecho para nosotros 3 tu papi, tu mami y tú, con Dios en el centro guiándonos, cuidándonos y abrazándonos", se lee junto a las fotos.
"Llegaste a quitarnos los miedos, a expandir nuestro corazón y solo podemos decirte ¡te amamos mi vida! Bienvenida, Gracias Jesús!".
Michelle también habló del especial momento en el que Emma vio por primera vez a su hermana:
"El encuentro más mágico que Dios nos pudo regalar, nuestras hijas conociéndose... Las hermanitas se encontraron y Emma fue tan dulce, amorosa y delicada con Aitana. ¡GRACIAS JESÚS por este regalo que no hay palabras para explicar lo que se siente! Estamos completos, nuestra familia de 4 está lista para iniciar esta nueva etapa y aventura juntos con Dios siempre en el centro".
