Buscado por EEUU: Capturan al sexto extraditable del año

El capturado es señalado de haber cometido varios delitos en contra de una menor de edad.
Brian Estuardo Verbena Martinez, de 36 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) en la 3a. calle y 9a. avenida de la zona 1 de Esquipulas, Chiquimula.
Este individuo tenía una orden de extradición por el gobierno de Estados Unidos y es acusado de varios delitos.
Según las autoridades se le señala de secuestro para cometer un delito sexual, violación forzada, penetración sexual de una menor de 14 años con violencia, copulación oral forzada con una menor de 14 años y tres cargos por acto lascivo contra una menor de 14 años.
Verbena Martinez es el sexto extraditable capturado en el territorio nacional en lo que va del presente año, indicó la PNC.