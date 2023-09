"Le pidieron una selfie": Miguel Bosé revela inesperados detalles del robo que sufrió

-

Miguel Bosé relata detalles surrealistas del atraco sucedido en su hogar.

El cantante Miguel Bosé se sinceró en el programa "El Hormiguero" sobre el atraco ocurrido en su residencia mexicana hace casi un mes, cuando él y su familia se encontraban dentro y varios hombres fuertemente armados entraron a robar.

Lo primero que hizo el cantante fue disculparse con el presentador por no haber podido asistir al programa en la primera fecha acordada, pero el presentador le explicó que era entendible, dado el fuerte susto que acaban de pasar. Ante esto, Bosé narró los hechos ocurridos el 20 de agosto.

View this post on Instagram A post shared by ᴇʟ ʜᴏʀᴍɪɢᴜᴇʀᴏ (@elhormiguero)

"Estábamos ya dormidos y de repente me despierta alguien. Abro los ojos y veo caras que no conozco y estaba encañonado con una pistola. Estábamos todos rodeados de gente armada hasta los dientes, con metralletas y artillería muy grande", relató Bosé. Alrededor de las 20:30 horas del 20 de agosto, por lo menos 10 hombres lograron entrar a su casa.

Bosé los llevó hacia las cajas de seguridad. El mismo cantante narró que los atracadores no se dieron cuenta de quién era él, hasta que el jefe de la banda reparó en su rostro, se quitó la máscara y le pidió una foto de recuerdo.

"En un determinado momento, se me queda el jefe mirando y dice: "Chavos, es Miguel Bosé". Se quitó la máscara y me dijo que era mi fan. Yo le dije que entonces teníamos que llevar las cosas por buen camino o se acababan los conciertos. Incluso un miembro de la banda me pidió un selfie", explicó Bosé.

View this post on Instagram A post shared by ᴇʟ ʜᴏʀᴍɪɢᴜᴇʀᴏ (@elhormiguero)

Bosé menciona que el hombre que controló a sus hijos fue "un ángel guardián": "Le dijo a mis hijos que no se preocuparan, que a papá no le iba a pasar nada ni a ellos tampoco y que se irían en una hora o así". Esta persona le quitó las cuerdas a su hijo Tadeo para que desatara al resto.

Las autoridades mexicanas no han resuelto el caso, pero se especula que realmente el atraco era hacia Inés Gómez-Mont, la propietaria original de la casa.

*Con información de El Universal y ¡HOLA!