Miguel Luis rompe en llanto al recordar a Sammy Pérez (video)

Miguel Luis fue compañero en varios proyectos de Eugenio Derbez y ambos se ganaron el cariño de las personas con sus peculiares segmentos, entre ellos “Sección Imposible”.

Miguel Luis fue entrevistado en el programa Hoy y dijo sentirse devastado por la pérdida de uno de sus mejores amigos, a quien calificó como un hermano de más 23 años de relación.

“Me siento decaído, porque aunque no lo crean, amigos que nos están viendo y fans, éramos, no amigos, más que amigos, hermanos de más de 23 años. Siempre que terminábamos tarde, existía un compañerismo y nos íbamos a cenar”, dijo el actor.

Además, Miguel Luis resaltó muchas características de su amigo.

“Lo recordaré como una persona leal a su trabajo, como un gran hermano, siempre va a estar conmigo”, dijo el actor, interrumpiendo su discurso al comenzar a llorar.

“Es algo duro, pero tengo que retomar mi carrera artística más adelante y hacer las cosas en memoria de él”, compartió entre lágrimas.

Su relación

Acerca de la prometida de Sammy, Zuleika Garza, no quiso desmentir los rumores que circulan entorno a ella, en donde la acusan de haber abandonado al actor y llevado sus tarjetas, mismos que ella ya desmintió.

Pese a ello, Miguel dijo que no conoce a Garza, pero no tiene siquiera interés en ella porque no está de acuerdo con la forma en que actuó ya que aseguró que habría “jugado” con su compañero.

“Espero que nunca le pase, o le hagan a ella, una jugadita como la que quisieron jugar con mi compañero, pero todo en esta vida se paga”.

Eugenio Derbez dijo durante un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: “La supuesta novia lo internó y lo abandonó y luego, cuando vio que había que pagar, se desapareció. No sabemos dónde está, pero se desapareció”.

¡De último momento!

¡Eugenio Derbez habla sobre el abandono que sufrió Sammy por parte de su pareja sentimental tras estar hospitalizado! #QuieroCantarPorque >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/HZCQLDBxSk — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 3, 2021

Ante estas acusaciones, Zuleika aseguró que había decidido entrar en aislamiento, como se lo había recomendado su médico, debido a que, al igual que Sammy, ella estaba contagiada de Covi-19, pero que seguía en su casa, sin ninguna tarjeta de Sammy.