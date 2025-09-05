Mil personas con discapacidad serán beneficiadas por GNC NeuroRun

Bajo el lema "Corre por mi futuro", se celebró la décimo quinta edición de la GNC NeuroRun, recaudando Q526 mil 500 que serán designados al fortalecimiento del Programa de Atención Digital Integral (PADI) del Instituto Neurológico de Guatemala (ING).
PADI es un programa digital que integra educación inclusiva, terapias y acompañamiento familiar, todo en un mismo espacio virtual.
Actualmente, cuenta con más de 16 mil videos producidos; solo en 2024, atendió a 200 usuarios, de los cuales 100 cuentan con planes personalizados.
Con este donativo por parte de GNC NeuroRun, el programa digital ampliará su cobertura a mil usuarios activos para mayo 2026, transformando la vida de personas con discapacidad intelectual y autismo en todo el país.
Desde 2011, la NeuroRun ha tenido un impacto acumulado de más de Q3 millones recaudados para proyectos clave dentro del Instituto Neurológico de Guatemala. Esto también siendo posible gracias a marcas como Banco Industrial y GNC.