Minex se pronuncia ante agresión sufrida por un guatemalteco por agentes de EE.UU.

El Minex se pronunció sobre el incidente donde se vieron involucrados agentes migratorios de EE.UU. y un guatemalteco, a quien le rompieron los vidrios de su vehículo y fue detenido.

Luego que se viralizara un video en donde agentes de la policía migratoria de Estados Unidos (EE.UU.) agreden a un guatemalteco, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que ya se encuentran en comunicación con las víctimas.

Todo inició cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) fueron captados cuando destruyeron la ventana del auto de un guatemalteco, a quien pretendían detener, aparentemente al ser confundido con otra persona.

El guatemalteco fue identificado como Juan Francisco Méndez, de 29 años, quien ha permanecido en EE.UU. desde hace 2 años y fue su esposa, quien viajaba en el mismo vehículo, quien captó la agresión.

De acuerdo con el Minex, las dos víctimas son guatemaltecas. Medios estadunidenses han indicado que en el caso Méndez estaba a la espera de regularizar su residencia EE.UU., mientras que su esposa, identificada por medios locales como Marilú Domingo Ortíz, ya tenía una resolución favorable.

Por ahora, Cancillería explicó que autoridades del Consulado General de Guatemala en Providence, Rhode Island, ya están en comunicación con la pareja y confirmaron la detención de Méndez.

"Personal del Consulado se comunicó con el guatemalteco detenido y verificó que está bien de salud, quien actualmente está en proceso de regularización. También se contactó a la esposa para proporcionarle información de cómo poder asistirlos", detallaron.

Además, indicaron que continuarán con el seguimiento del caso y mantendrán una comunicación directa con la abogada de los esposos, en espera de la audiencia en la Corte correspondiente.

Alcalde se pronuncia

Ondine Gálvez Sniffin, abogada de la familia calificó la acción de los agentes de ICE como "descabellada" y recordó que su cliente sólo le gritaba "ayúdame, ayúdame", mientras se lo llevaban detenido.

"Cuando llegué al lugar, la mujer de mi cliente estaba sollozando. Estaba llorando. Estaba temblando. Llevo 27 años trabajando en casos de inmigración y es la primera vez que veo que se toman medidas drásticas tan violentas", narró Gálvez Sniffin.

Por su parte, el alcalde de New Bedford, Jon Mitchell, dijo que el incidente "plantea preguntas que requieren respuestas claras", incluyendo por qué la policía local no fue alertada de antemano.

También cuestionó si los objetivos de los agentes de ICE son criminales, como prometió la administración de Trump, o están "participando en una redada indiscriminada de individuos con estatus migratorio incierto".

New Bedford Mayor Jon Mitchell speaking out after video footage caught a man being taken out of his car by ICE. Federal agents smashed his car windows and took him into custody. @NBC10 pic.twitter.com/zc7gwxwfJI — Kennedy Buck (@KennedyBuckTV) April 16, 2025

En tanto, Gálvez Sniffin explicó que Méndez lleva cuatro años en el país y trabajaba en la industria del marisco en New Bedford. No tiene antecedentes penales y estaba a la espera de la resolución de su proceso de asilo.

Ahora, Ortiz y su hijo de 9 años están amparados, pues cuentan con el estatuto de asilo por temor a la persecución si regresan a Guatemala.