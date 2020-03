Ministro de Economía será puesto en cuarentena por coronavirus

El presidente Alejandro Giammattei tomó la decisión de prohibir el ingreso a Guatemala de ciudadanos europeos y aquellos guatemaltecos que provengan de países de Europa ingresarán al país y deberán pasar una cuarentena de siete días en el Hospital de Villa Nueva.

Esta medida se aplicará, sin excepciones, también contra el ministro de Economía, Antonio Malouf y el director del Instituto Nacional de Turismo (Inguat), Mynor Cordón, quienes realizaron una visita a España en los últimos días y, según explicó el Ministro de Salud, "quedarán en cuarentena de inmediato cuando ingresen al país".

“ "No podemos hacer distinciones, no importa si es diplomático o no, si ingresa de Europa, tendrá que estar en cuarentena, porque nuestro objetivo es proteger a la población ”

Hugo Monron

, ministro de Salud