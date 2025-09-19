Ministro de Comunicaciones responde a diputado que le acusó de amenazas

-

Un nuevo conflicto ha surgido entre un diputado y el ministro de Comunicaciones, por presuntas amenazas.

Después de que el diputado Inés Castillo denunciara presuntas amenazas por la fiscalización de un proyecto y de que responsabilizara directamente al ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, el funcionario salió a desmentir el hecho.

Díaz pidió al congresista presentar las pruebas que sustenten su acusación y señaló que esta carece "de cualquier base actual y parece responder a intereses particulares".

"Las instancias legales son el espacio apropiado para esclarecer cualquier situación de esta naturaleza", dice un mensaje trasladado a Soy 502.

Ahí, el ministro también llama "a la responsabilidad política y al respeto mutuo entre los distintos actores del país"; asimismo, indica que "los señalamientos sin pruebas solo debilitan la institucionalidad democrática y generan incertidumbre en la ciudadanía".

“ Exhortamos al diputado Castillo a presentar ante las autoridades competentes las pruebas que respalden sus acusaciones. ” Miguel Ángel Díaz, ministro de Comunicaciones

Las presuntas amenazas

Fue por medio de un video publicado en las redes sociales que el diputado Inés Castillo, jefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), informó haber sido víctima de amenazas. Según dijo, estas llegaron a su teléfono por medio de WhatsApp.

"Me han amenazado que no lleguemos a fiscalizar el puente de Sayaxché (en Petén), porque nos van a esperar con bombas y platillos", denunció, y exigió apoyo a las entidades de seguridad, para resguardar su integridad durante la visita que está programada para este viernes 19 de septiembre.

El legislador también solicitó a la fiscal general, Consuelo Porras, dar seguimiento a su denuncia.

Aunque no especifica a quiénes se refiere, Castillo señala a "empresarios corruptos" de las presuntas amenazas en su contra y responsabiliza también al ministro de Comunicaciones de participar en tales acciones.