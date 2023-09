¡Seis asaltantes armados! Mirciny Molitivis presencia robos en zona 4

-

La chef Mirciny Molitivis narró el brutal asalto armado que presenció contra conductores en la zona 4.

OTRAS NOTICIAS: Asaltan a Mirciny Moliviatis y a sus amigos mexicanos

La chef de cocina guatemalteca, Mirciny Moliviatis, se pronunció muy consternada en redes sociales durante la tarde del lunes 18 de septiembre, tras presenciar un brutal asalto armado contra conductores que transitan en un sector de zona 4.

A través de su red social "X" (antes Twitter), Moliviatis explicó que fue testigo del momento en el que 6 hombres que usaban mascarilla y armas despojaban de sus pertenencias a automovilistas.

"Impotencia, miedo ver cómo 6 tipos asaltaron a 2 carros en zona 4", escribió Mirciny.

Pese a que no especificó la dirección exacta, su publicación también fue para alertar a los guatemaltecos que se desplazan en dicha zona capitalina. En su narración, la reconocida chef indicó que afortunadamente un policía de un negocio privado la dejó ingresar para que ella pudiera ponerse a salvo, pues ella iba caminando cuando ocurrió el asalto.

(Foto: captura de pantalla)

"Yo iba caminando y gracias a un policía privado de una empresa de venta de motos que me dejó entrar al local y cerró las puertas", puntualizó Mirciny.

(Foto: captura de pantalla)

El caso trascendió y los usuarios de redes sociales han mencionado a la Policía Nacional Civil (PNC) para que tomen actúen para proteger a los ciudadanos. La institución no se ha pronunciado sobre este suceso.

"Me asaltaron"

En julio de 2023, Mirciny dio a conocer en sus redes sociales que ella y un grupo de amigos extranjeros fueron víctimas de un asalto.

"Me asaltaron en la 7 avenida zona 9 y no tengo celular! Si les escriben de mi teléfono por favor no contestar hasta nuevo aviso! Menos mal solo fue el susto y la mala impresión que se llevaron nuestros amigos mexicanos que están de visita ;(", anunció consternada.

Moliviatis explicó que de nada sirvió usar la opción "Find my iPhone" ya que los asaltantes lo apagaron de inmediato por lo que no se pudo ubicar el lugar donde estaría el móvil.

"Al final lo material se recupera pero los nervios y que pena que se lleven esa impresión de nuestro país ;(", externó la experta en cocina, preocupada por la mala imagen que deja el asalto en el recuerdo de los turistas mexicanos.