La misionera africana que no encontraba vacuna anticovid y logró viajar a EE. UU.

La conmovedora historia de la misionera africana que no encontraba vacuna anticovid y logró viajar a Estados Unidos para inmunizarse.

Una misionera de la República Democrática del Congo recibió apoyo de una iglesia estadounidense para que viajara a EE. UU. y recibir la vacuna contra el Covid-19. Su madre enfermó de covid a causa de la escasez de vacunas en el Congo y eso la conmocionó.

Se enteró que en EE. UU. había varias vacunas que estaban por vencer y que incluso iban a ser desechadas porque había gente que no quería vacunarse, entonces solicitó apoyo para poderse inmunizar.

Lorraine Charinda se sorprendió al escuchar que las vacunas contra el Covid-19 estaban venciendo en EE. UU. y luchó por conseguir una oportunidad de ir a vacunarse a ese país. "Todos los demás, todavía estamos esperando", dijo sobre los millones de personas en todo el mundo que aún no pueden vacunarse. Así que es impactante escuchar que las vacunas pueden incluso caducar y desecharse (a la basura) solo porque la gente no quiere vacunarse. Si tuviéramos esa oportunidad, de verdad, nos ayudaría mucho", agregó.

Charinda recibió su primera inyección de la vacuna el 23 de octubre y la segunda el pasado miércoles. Todo fue gracias a una iglesia estadounidense que recaudó dinero para llevarla de la República Democrática del Congo a Columbus, Ohio, dijo la iglesia. El dinero provino de congregaciones e individuos del oeste de Ohio, y OhioHealth administró sus vacunas.

Lorraine Charinda se mostró feliz de poder vacunarse contra el Covid-19. (Foto: Twitter)

La experiencia de la pandemia es aún más real para Charinda, porque vio a su madre luchar contra el Covid-19. "Realmente no sabía qué tan grave era la pandemia hasta que vi a mi madre acostada a mi lado con esos síntomas y dificultad para respirar, tos, fiebre", dijo. "Es como si fuera real cuando lo miras, es como mirarte a la cara". Su madre estuvo enferma durante 7 a 10 días y envió a Charinde a otro lugar para que no se enfermara.

Misionera agrícola

La misionera trabaja como especialista agrícola en Kamisamba Farm. Habló apasionadamente sobre el trabajo que ella y otros hacen para capacitar a los residentes en producción agrícola y animal en una de las provincias más pobres del país.

Charinda, que trabaja en una zona rural pobre llamada Kamina, dijo que no podían encontrar la vacuna en ningún lugar de su provincia. "Siempre estamos tratando de buscar la vacuna y no pudimos encontrarla", dijo la misionera de 32 años. "Y como no había centros en la provincia, había que ir a algún lado para seguir buscándolo".

Aproximadamente 1 de cada 1,000 personas en la República Democrática del Congo ha recibido una dosis de la vacuna Covid-19 y 4 de cada 10,000 personas están completamente vacunadas, según Our World in Data.