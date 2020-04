Miss Guatemala Alida Boer hace mascarillas para apoyar a su país

Con el hashtag #yotecuido, Miss Guatemala 2007, Alida Boer, inició la elaboración de mascarillas con el fin de donarlas a médicos y a la población más vulnerable del país.

La empresaria fabrica este equipo de protección en Ixchebel, casa productora de la marca de bolsos "María's Bag" de la que es creadora.

La representante de la belleza nacional no lo hizo sola pues la mueblería guatemalteca Casa y Estilo donó material de primera calidad para hacerlas.

"Todos somos testigos de cómo nuestra realidad, tal y como la conocemos, ha cambiado completamente. Estos cambios dejan desprotegidos a quienes más lo necesitan, por ello, los talleres de @ix.chebel, la casa productora de @mariasbag, ahora está elaborando mascarillas como respuesta inmediata para apoyar a los trabajadores médicos de primera línea y a la población vulnerable de Guatemala", escribió en una publicación en Instagram.

Alida Boer donará mascarillas para los más necesitados. (Foto: Instagram)

"Este es nuestro compromiso con nuestro país y la manera en que aportamos nuestro grano de arena, para disminuir el alcance que ha tenido esta pandemia global", continúa en el post.

"Agradezco profundamente a los colaboradores de Ixchebel por su compromiso con Guatemala en la elaboración de estas mascarillas y también al gran aporte de @casayestilogt quienes donaron el material de la más alta calidad para su elaboración", expresó.

Alida no dejó pasar esta publicación sin antes recordar algo fundamental: "Usemos la mascarilla si tenemos que salir a lugares públicos pero, en la medida de lo posible, lo mejor es quedarnos en casa. Si tienes que salir, el uso de mascarillas y guantes es muy importante, te proteges a ti y me proteges a mi. La idea de aislarnos hoy es que cuando nos juntemos de nuevo no falte nadie", cerró.

