El misterio del hombre que desapareció al perseguir a un gigante (video)

El misterio del hombre que desapareció por ir tras un gigante e intentó documentar todo en varios videos

Un tik toker canadiense, Andrew Dawson, subió el 9 de abril de 2022 un video de un extraño ser que caminaba sobre la cima de una montaña nevada. Dawson exclamaba ¡es un gigante...es un gigante!. La grabación se viralizó logrando más de 6 millones de visualizaciones.



Los seguidores le pidieron que fuera en busca del gigante, a lo que Dawson respondió que esas montañas se ven muy lejanas y tendría que ir en helicóptero por lo que pidió ayuda. El suspenso por saber sobre el gigante y si el tik toker se animaba a ir a su búsqueda crecía con cada video que subía Dawson.



Un día, compartió un video narrando que la CIA lo detuvo advirtiéndole que no podía circular en la zona porque era un área restringida. El tik toker se mostró confundido ya que asegura que el lugar es un parque nacional.



Cosas extrañas sucedieron y Dawson lo documentó en sus videos. Vio pasar helicópteros en la zona sonde había visto al gigante, luego vio que sobre la cima de la montaña se colocó una construcción de aspecto militar.

@andykapt ♬ original sound - Andrew Dawson

Las situación empeoró cuando Dawson se sintió perseguido. Un vehículo parecía seguirlo. Luego de eso no se supo nada más del tik toker. 20 días después apareció pero sorprendió con su video.

"Hola chicos, solo quiero darles una actualización. No estoy muerto, no he desaparecido, solo estoy ocupado con la vida. Ahora sí les voy a dar una actualización oficial de lo que está pasando: perdón por decepcionarlos chicos, pero todos los videos son falsos y solo tienen el objetivo de entretener. Perdón si los decepciono", confesó.

Dawson desactivo la opción de comentarios, por lo que no se puede saber cuál fue la reacción de sus seguidores a quienes entretuvo con una falsa historia.

@andykapt ♬ original sound - Andrew Dawson

* Con información de Univisión