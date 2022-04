Modelo de OnlyFans desaparece sin dejar rastro en México

Mayra Guadalupe Mata Hernández es una modelo de Only Fans que desapareció el pasado 22 de marzo.

La modelo de Only Fans, conocida como "Yummi Li" fue reportada desaparecida por la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales (AMETS) donde indicaron su última conexión el pasado 28 de marzo.

De acuerdo a la publicación de la asociación, la mujer tiene 26 años y sus características físicas son cabello negro, ojos café y mide 1.65 metros.

La última amiga que se comunicó con Mayra Hernández

Jessica Caballero, una amiga de Mayra pudo hablar con ella un día antes de que dejara de contestar las llamadas y los mensajes.

“Nos habíamos distanciado, pero ese día arreglamos las diferencias”, escribió la mujer en su cuenta de Facebook. “Justo ese día [el 22 de marzo] también estuvo publicando mensajes muy depresivos por el fallecimiento de su padre”, comentó.

“Ahora, sus redes están pausadas y nadie sabe nada de ella”, advirtió.

La autoridades trabajan en el caso

Personas cercanas a la mujer comentaron al medio Milenio que el caso fue atraído por la la Fiscalía General de Justicia capitalina la cual, dicen, les ha dado el acompañamiento necesario.

"Se especula que no nos dieron atención desde un principio por origen de nuestro trabajo y no fue así nos trataron de forma muy profesional y esto todo lo que podríamos decir. No quisiéramos que se nos revictimizara por el origen de nuestro trabajo, ya que somos mujeres como cualquier otra persona", indicó una persona que conoce a Yummi Li.