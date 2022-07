El misterioso resplandor que iluminó de rosa el cielo de Australia

El misterioso resplandor rosa que impresionó a miles de habitantes en Australia

La noche del martes 19 de julio, miles de habitantes en la ciudad de Mildura, Australia fueron sorprendidos por un misterioso cielo rosado.

Las imágenes fueron compartidas en redes sociales y rápidamente se viralizaron dejando incertidumbre en los residentes. Sin embargo, autoridades descubrieron cuál fue la razón de dicho fenómeno.

#Mildura and surrounds were treated to a spectacular sight tonight when a red light appeared in the sky.

Was it aliens?

An aurora?

No, it appears to have been the hydroponic lights from a medicinal cannabis farm reflecting off cloud which is somehow the most Mildura answer ever. pic.twitter.com/Wfy63tRrng — Sarah Tomlinson (@sarah_tomlinson) July 19, 2022

Autoridades locales determinaron que la misteriosa luminosidad rosada fue observada por más de 30 mil personas que viven en dicha ciudad.

¿Qué provocó el cielo rosa?

Además, resolvieron el misterio detrás del extraño suceso. Se trata de un efecto visual generado por las lámparas de una granja local que cultiva cannabis medicinal.

Peter Crock, director ejecutivo de Cann Group, explicó que las luces observadas provenían de las lámparas que utiliza la granja para cultivar la planta.

“El cannabis crece bajo periodos prolongados de día. Su florecimiento requiere de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, que normalmente van de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Debido a la puesta en marcha de una nueva zona en uno o dos días, dejamos las luces encendidas”, expresó.

Puesto que era una noche nublada, las luces crearon un tipo de "atardecer con esteroides", que pudo verse a casi una hora de la compañía.

Y pese a la incertidumbre inicial de los habitantes, al conocer la razón muchos reaccionaron con risas, e incluso han exigido que se haga este "show" más seguido.